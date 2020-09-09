YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Öztürk’ten Yahyalılı iş adamlarına çağrı

Başkan Öztürk’ten Yahyalılı iş adamlarına çağrı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, inşaatı yarıda kalan Kongre ve Gösteri Merkezi için Yahyalılı iş adamlarına çağrıda bulundu.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldığı bir TV programında, Ağustos 2018 tarihinde temeli atılan ama yapımı yarıda kalan Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin tamamlanması için Yahyalılı İş Adamlarına çağrıda bulunarak; “ Doğduğunuz topraklarla ödeşme vakti geldi.” dedi.Başkan Esat Öztürk; “ 2018 yılında Kongre ve Gösteri Merkezimizin ihalesini yaptık.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, inşaatı yarıda kalan Kongre ve Gösteri Merkezi için Yahyalılı iş adamlarına çağrıda bulundu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldığı bir TV programında, Ağustos 2018 tarihinde temeli atılan ama yapımı yarıda kalan Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin tamamlanması için Yahyalılı İş Adamlarına çağrıda bulunarak; “ Doğduğunuz topraklarla ödeşme vakti geldi.” dedi.
Başkan Esat Öztürk; “ 2018 yılında Kongre ve Gösteri Merkezimizin ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma bu fiyatlarda bu işi yürütemeyeceğini belirttiği için, ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Ben buradan Yahyalılı iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur doğduğunuz topraklarla ödeşin. Gelin kongre ve gösteri merkezimize destek olun, hem bu ilçeyle ödeşin hem de adınızı oraya verelim. İlçemizin gerçekten böyle bir merkeze ihtiyacı var. Çocuklarımız, torunlarımız kısacası bizim insanlarımız oradan istifade edecekler. Üzülerek ifade ediyorum, 36 bin nüfuslu bir ilçeye uygun Kongre ve Gösteri Merkezimiz yok. Develi’de, Kayseri’de ya da bizden daha küçük butik ilçelerde bile bu hizmeti görünce, neden bizim ilçemizde böyle bir eksiklik var diye düşünüyorum. Bir kez daha belirtmek istiyorum. İş adamlarımız bu konuda bizlere ilgi göstersinler. Doğdukları yerle ödeşsinler. Biz onları her zaman yücelttiğimiz gibi, kulaklarını hayırla çınlattığımız gibi bundan sonra da onların her zaman yanında olacağız. Doğduğumuz yere küsmek gibi bir lüksümüz olmamalı. Biz paramızı burada kazandık. Burada da harcamanın zevkini yaşayalım. İstanbul’daki, Ankara’daki, Kayseri’deki, Yahyalı’daki hayırsever iş adamlarımız gelsinler onlarla protokol yapalım. Kongre ve Gösteri Merkezimizi ilçemize kazandıralım. Orayı o şekilde görmek yüreğimi sızlatıyor.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Ocakta unutulan yemek, mutfağı yaktı
Ocakta unutulan yemek, mutfağı yaktı

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:40
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.