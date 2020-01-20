YURTHABER
  4. Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

KONYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin 2019 yılına bir önceki yılın son çeyreğinde finansal şokla başladığını, bu durumun çok geçmeden düzeldiğini söyledi.KTO Başkanı Selçuk Öztürk 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin 2019 yılına bir önceki yılın son çeyreğinde finansal şokla başladığını, bu durumun çok geçmeden düzeldiğini söyledi.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KTO binasında gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin 2019 yılına bir önceki yılın son çeyreğinde finansal şokla başladığını, bu durumun çok geçmeden düzeldiğini söyledi. İktisadi faaliyetlerin daraldığı, enflasyon ve faizlerin yüzde 20’leri aştığı bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Öztürk, “Yılın ilk yarısında dönem dönem etkisini hissettiren sorunlar ikinci yarıda yatışmış, ekonomide stabilite, kurda bir nebze istikrarlı seyir, enflasyonda ise baz etkisiyle birlikte yeniden yüzde 10 seviyelerine gerileme gözlenmiştir. Küresel ekonomide ve finansal piyasalarda şartlar değişmiş, varlık fiyatlarında sınırlı da olsa artış kaydedilmiş, faizler ve kredi koşullarındaki katılık gevşemiştir. 2018 yılını yüzde 2,6 büyüme ile tamamlayan ülkemiz, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştır” dedi.

“Konya 2019’da tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiştir"
Ekonominin üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 0,9 büyüdüğünü belirten Başkan Selçuk Öztürk, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda 2019’u yüzde 0,5’e yakın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışıyla tamamlamasının beklendiğini anlattı. Konya ticaret ve sanayisinin ihracat konusunda yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Öztürk, “Türkiye’nin yüzde 2,04 artış gösterdiği ihracatta Konya, 2019’da yüzde 11,75 artış ile 2,014 milyar dolar yaparak tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü
2020 yılında KTO-TEK bünyesinde KTO Karatay Üniversitesinin Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) ve Enerji Verimliliği Merkezi kurma çalışmalarına başlanacağını ifade eden Öztürk, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile yapılan Mesleki Eğitim Merkezi’nde sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda kısa süreli mesleki gelişim eğitimlerinin verileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındıYaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı
Beyşehir’in Devlet Hastanesinde bir yılda 475 bin 967 kişi tedavi gördüBeyşehir’in Devlet Hastanesinde bir yılda 475 bin 967 kişi tedavi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Konya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Çelik Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Diriliş Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Sıla Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı

Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Sobadan zehirlenen minik Furkan öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.