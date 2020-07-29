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Başkan Palancıoğlı pazarlık etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlı pazarlık etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Serkent mevkiinde yer alan kurban satış pazarında alıcı ve satıcı arasındaki pazarlığa aracılık etti.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için modern kurban satış ve kesim yerleri tahsis edildiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımızın ve besicilerimizin sosyal mesafe kurallarına uymaları yapılan uyarıları dikkate almaları hemşehrilerimizin bilinçli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Hayvancılıkla uğraşan tüccarlar çok emek veriyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah satışlardan haklarını alıp memnun dönsünler isterim. Çünkü çok zor ve meşakkatli iş yapıyorlar. Pazarda tabii fiyatlar hayvanın formu ve cinsine göre değişebiliyor. Bizde bugün alıcı ve satıcı arasındaki pazarlığa katıldık. Hem esnafımız kazandı hem de vatandaşımız. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Palancıoğlı pazarlık etti

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