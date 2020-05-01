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Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.
Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyemizde yaklaşık 1800 çalışanımızın 1500’ü işçi kadrosunda. Emekçi arkadaşlarımıza tüm mesai arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler başarılı isek bu başarının arkasındaki en önemli mimarlar, çalışmayı yapan arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimizdir. Asfalttan temizliğe, cenaze işlerinden, dezenfektasyon işlemine kadar gerçekten çok yoğun bir mesai harcayarak Melikgazi’mize hizmet ediyorlar. Ben Melikgazi’de çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın şahsında ülkemizdeki tüm işçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, “Tüm işçilerimizin Uluslararası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Yaklaşık 1500 üyemizin çalıştığı Melikgazi Belediyesinde gerçekten büyük bir aile havası var. Tabii başkanımızın bütün çalışmalarımız da sabah mesaisi bizimle başlıyor, akşam mesaisi bizimle geçiyor. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor, onu maddi manevi her zaman yanımızda hissediyoruz" diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:37
Yatsı
21:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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