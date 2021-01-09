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Başkan Palancıoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Başkan Palancıoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak basın mensuplarının gününü kutladı.
Başkan Dr. Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “1961 tarihinde, bundan tam 60 yıl önce basın mensuplarımızın, gazetecilerin izin haklarını korumak amacıyla çıkartılmış yasa kapsamında 10 Ocak gazeteciler için bir bayram, bir anma günü olarak ilan edilmiştir. Ben tüm gazetecilerin, basın çalışanlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Ülkemizde ve dünyanın her yerindeki gelişmeleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini yürüten tüm gazetecileri kutluyorum. Tabi basın bizim için önemli. Teknoloji ile insanların bilgiye ulaşması ve bu bilginin de doğru ve güvenilir olması son derece önemli. Ve bununda çok hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Halkın habere ulaşması açısından mesai mefhumu gözetmeksizin habere ve bilgiye bizlere ulaştıran basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mesleğini tarafsız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla sürdüren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Başkan Palancıoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

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İkindi
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Akşam
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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
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