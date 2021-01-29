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Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında CHP yönetim kurulunu bilgilendirdi

29.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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2020 yılında Melikgazi’de yapılan rekor hizmet ve yatırımları anlatmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

2020 yılında Melikgazi’de yapılan rekor hizmet ve yatırımları anlatmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Melikgazi Belediyesi’nde düzenlenen programa CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer, CHP Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa, Meclis üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı.
Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında rekor hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "2020 yılında ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için tüm ekibimle gece gündüz çalıştık, güzel işler ortaya çıkardık. Projelerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıyor, hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Birçok yatırımı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet ve rekorlara dolu bir yıl oldu. Kaldırımlar, yollar ve parklar olmak üzere birçok ihtiyacı gidermiş olduk. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Mesai arkadaşlarımızla yoğun çalışarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Ben emeği ve gayretli çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlçemize güzel hizmetler ettik; etmeye de devam edeceğiz." dedi.

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