Başkan Palancıoğlu, 3 fakülte dekanlarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Eczacılık, Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi dekanlığı görevlerine atanan akademisyenleri tebrik etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mühendislik Fakültesine atanan Prof. Dr. Fatih Altun’a, Eczacılık Fakültesine Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan’a ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Alper Aslan’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Eczacılık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mühendislik Fakültesi üniversitemizin en köklü fakülteleri arasında yer almaktadır. Yeni dekanımızın da atanmasıyla üniversitemizin akademik gelişimi hız kazanacaktır. Daha önceki dekanlarımızın da bu fakültelerimiz için yaptığı çalışmaların hepsi kayda değerdir. İnanıyorum ki yeni dekanlarımız ve kurdukları ekipler, yeni eğitim-öğretim yılında fakültelerinin başarılarını artırarak, bulunduğu noktadan daha ileriye gitmeleri için ellerinden geleni yapacaklar. Dekanlarımızı tebrik ediyor; yeni görevinde kendilerine başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

