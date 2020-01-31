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Başkan Palancıoğlu, Ankara Üniversitesi’nin konuğu olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu, Ankara Üniversitesi’nin konuğu olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gayrimenkul, inşaat, imar ve finans alanlarında ulusal ve uluslararası deneyimleri buluşturmayı amaçlayan 2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti.
Tüm Türkiye’yi teşvik edecek uygulamalar
Konferansta Melikgazi Belediyesi’nin hazırlamış olduğu çalışmalar ile öneriler sunacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ankara Üniversitesi’nin organize etmiş olduğu 2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansında konuşmacı olarak bulunacağım. Konferansta 3 önemli konu üzerinde duracağım. 1+1 rezidansların Türkiye genelinde yayılmasıyla birlikte birçok sorun ortaya çıktı. 1+1’lerde otopark sorunu oluştu. Özellikle konut alanlarının bulunduğu bölgede ahlaki problemler arttı. Talas’ta 1+1’lerin yapımın önüne geçmiştik. Melikgazi’de de geçtiğimiz ay Meclis’te aldığımız kararla 1+1’ler yapılamayacak, yapılacaksa da özel izin ile özel bölgelerde yapılacak. Türkiye geneline yaymak için konferansta bu uygulamayı öneri olarak sunacağız.” dedi.
Hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde yaygın olan konunun çözülmesi için önerisi olacağını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Vatandaşımız kıt kanat imkanlarla biriktirmiş olduğu paraları ya kooperatif yada müteahhit vasıtasıyla ev alma için kendilerine teslim ediyor. Ama yıllar süren uğraşlara rağmen dairelerini yılarca alamıyorlar. Bu yarım kalma durumunu çözmek için yeni bir öneri ile inşaat tamamlama sigortası ile çözeceğiz. Her yapılacak bina ile ilgili devlete para yatırıldığında oluşturulacak havuzdan yarım kalan binaların tamamlanması için bir fon oluşturulacak ve bunun için bir yasal düzenleme olacak. Bu da vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çok önemli bir uygulama diye düşünüyorum.” diye konuştu.
“Vatandaşlarımız gayrimenkul alırken ya da arsa alırken maalesef alıcı ve satıcı kendi aralarında el sıkışarak bu işlemi yapıyor.” diyen Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:
“Özellikle gayrimenkulle ilgili bilgisi olmayan vatandaşlarımız satıcılar tarafından suiistimal edilerek rehinli, ipotekli veya ayıplı ürünleri, daireleri, arsaları farkına varmadan alabiliyor. Bu durumda hukuk bürolarının alım satım sürecini yönetmesi, hukuk ofislerinin alacağı yetki ve karşılıklı avukatların işlemleri takip etmesi esas alınacak. Alım satım işlemini hukuk ofislerinin yapması ile ilgili bir önerimiz olacak. Hayata geçtiğinde Türkiye’nin faydasına olacak. Tarafımızca bunların hepsi bir çalışma olarak hazırlandı. Hükümetimize de öneri olarak aktaracağız. Konutlar ve imarla ilgili çok daha farklı düzenlemeler gündemimizde.”

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