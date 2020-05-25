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Başkan Palancıoğlu bayramda şehit aileleri ve polisleri unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte şehit ailelerini ve Selimiye Polis Merkezi Amirliğinde görevli emniyet mensupları ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar.
Vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi bir kere daha sevgi, saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var, bayrağımızda şehitlerimizin kanı var. Onların sayesinde huzurlu ve mutlu yaşayabiliyoruz. Şehitlerimize, şehitlerimizin ailesine minnet duyuyoruz. Tüm milletimizi de virüsten sonra bu özel günlerde tüm şehit ailelerimizin, şehit annelerimiz bayramını kutlamaya bekliyoruz. Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bütün ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun” dedi. Gece gündüz özveriyle çalışan ve korona virüs sürecine en büyük desteği veren emniyet mensuplarının bayramını kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;
"Tüm emniyet mensubu arkadaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Allah sağlık ve afiyet içinde daha nice bayramlara ulaşmamızı, sevdiklerinizle beraber olmamızı nasip etsin. Vatanımız ve milletimiz için ülkemizin bu cennet köşesinde fedakarca çalışan polis ve askerlerimizden Allah razı olsun."

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