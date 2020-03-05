YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu ’Dijital Dönüşüm Konferansı’na katıldı

Başkan Palancıoğlu ’Dijital Dönüşüm Konferansı’na katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm temalı konferansa katıldı.
Konferansta mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve dönüşümleri anlatan bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin en çok övündüğü konulardan bir tanesi hayırseverlik. Melikgazi’de birçok hayırseverimiz projelerimize destek veriyor. Erciyes Üniversitesi’nde mühendislik ve dijital dönüşüm üzerinde çalışmalar yaptım. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için savunma sanayisinin gelişmişliğine bakmanız lazım. Teknolojinin başlangıcı savunma sanayi ile başlamış. Öğrencilerimizin kendini geliştirmesi ülkemizi de geliştirecek. Öğrencilerimizin teknolojiyi takip ederek kendini geliştirmesi ve bunun üzerine önemli çalışmalar yapması lazım” dedi.
Belediye olarak teknoloji üzerine önemli projeleri olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sanayiciye destek olmamız lazım. Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir Teknoloji Lisesi kazandıracağız. Çocuklarımız teknolojiyle tanışacak ve ilerde burası ileri teknoloji lisesi olacak. Teknoloji olmazsa olmaz. Türkiye olarak savunma sanayimizde muazzam bir gelişme kaydettik. Dışarıya bağımlı olmadan kendi savunma silahlarımızı üretir hale geldik. Ülkemizin güvenliği ve kalkınması için teknoloji önemli bunun için bu konferans da benim için oldukça önemliydi. Bu konferansı sağlayan üniversite yönetimine teşekkür ederim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.