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Başkan Palancıoğlu, "Emlak Vergisinin 2. taksitini unutmayın"

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Emlak Vergisi ikinci taksitlerinin 1 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yatırılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr.

Başkan Palancıoğlu, "Emlak Vergisinin 2. taksitini unutmayın"

Emlak Vergisi ikinci taksitlerinin 1 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yatırılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere de teşekkür etti.
Belediye yatırım ve hizmetlerinin temelini vergilerin oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.
Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksitinin yüzde 89’unun tahsil edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, tahsil edilen vergilerin yüzde 34’ünün kredi kartı, yüzde 36’sının internet üzerinden ödenmiş olduğunu geri kalan yüzde 30’un ise nakit olarak ödendiğini söyledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

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