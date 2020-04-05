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Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, esnafımıza değer veriyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelesini sürdüren Melikgazi Belediyesi, kapalı pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.Melikgazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.” talimatı üzerine harekete geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelesini sürdüren Melikgazi Belediyesi, kapalı pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.
Melikgazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, “Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.” talimatı üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, pazarlarda ve çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara hem de esnafa ücretsiz maske dağıttı. Gün içerisinde maske dağıtımı yapılırken pazar alanları girişinde de dezenfeksiyon stantları kuruldu.
MELMEK’te maske üretimi yapılacak...
Halk ve çevre sağlığına önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler kapsamında ilk etapta Hunat, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve pazar yerlerimizde binlerce maske dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Hem yeni maske siparişlerimizi verdik hemde Belediyemiz bünyesindeki MELMEK’te de maske üretimi yapıp ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız. Ekiplerimiz pazar içerisindeki hem esnaf hem de vatandaşlarda tek tek maske kontrolü yaparken alınan önlemler de anlatıldı. Toplum sağlığı için aldığımız tedbirler, vatandaşları ve esnafı bir hayli memnun etti. Vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 altın kurala riayet etmeleri ve alışverişi en kısa zamanda tamamlayıp evlerine dönmelerini rica ediyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte sağlıkla atlatacağız inşallah." dedi.
Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske ve eldiven takılması gerektiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, salgın konusunda duyarlı olan esnaf ve vatandaşa teşekkür etti.

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Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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