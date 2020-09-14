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Başkan Palancıoğlu: “Hastaneler bölgesinde ve sağlık merkezlerinde dezenfekte çalışması devam ediyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin bir bakıma sağlık merkezi olduğunu ve bu neden ile sağlık merkezleri ile özel hastanelerin bulunduğu mahallelerde korona salgınına (covid-19 ) karşı özel çalışma yaptıklarını söyledi.
Tacettin Veli Mahallesinin şehrin merkezinde yer aldığını ve özel hastaneler ile Kızılay gibi bir sağlık merkezinin bu semtte ayrı bir değer ve önem kazandırdığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Tacettin Veli mahallesinde geçen hafta yol ve çevre düzenlemesi yaparak bir bakıma sağlık hizmetine katkı sağladık. Yolları güvenli, seri ve 24 saat hizmet veren sağlık merkezleri için yeniledik. Şimdi de bu bölgede yer alan sağlık merkezlerinin ağırlıklı olması sebebi ile dezenfekte çalışması yapıyoruz. Pandemi süresince düzenli yapılan bu çalışma ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine katkı ve destek veriyoruz” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, pandemi süresince özellikle komşu şehirlerden sağlık merkezi konumunda Kayseri’ye yoğun bir akın oluştuğunu bu açından düzenli olarak özel hastaneler Kızılay ve üniversite hastanesi gibi yerleri dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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