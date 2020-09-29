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Başkan Palancıoğlu: “Hayırsever hemşehrimiz Dr. Sami İpek, dua bekliyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 Haziran 2020 günü Esentepe Mahallesi’nde Hayırsever Dr. Sami İpek katkıları ile temeli atılan Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırsever Hemşehrimiz Dr. Sami İpek şuan yoğun bakımda hasta. Sizlerden dua bekliyoruz.” dedi.
2 bin 100 metrekarelik bir alanda inşa edilen eğitimin yanında 4-6 yaş arası çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimini destekleyen sınıf ve oyun odaları bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkez tamamlanmak üzere. İnşallah 13 Kasım 2020 günü de açılışını yapacağız. Ben bu hayrın gerçekleşmesinde vesile olan Dr. Sami İpek Ağabeyimize sizlerden dua bekliyorum. Kendisi şu anda yoğun bakımda dolayısıyla onun hayrını projesini takip etmek üzere buraya geldik. 13 Kasım gününü dört gözle bekliyordu. Cenab-ı Allah şifalar versin. İnşallah kendisinin katılımı ile açılışını yapacağız. En kısa zamanda bu salgını üzerimizden kaldırsın ve sağlıklı günlerde bu tesisleri kullanalım” dedi.

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