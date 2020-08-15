YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500’e giren Kayseri firmalarını kutladı

Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500’e giren Kayseri firmalarını kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500’e giren Kayseri firmalarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörü için en değerli verileri oluşturan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına göre listede yer alan 13 Kayseri firmasını tebrik etti.
Bölge şehir Kayseri’nin gerek sanayi, gerek ticaret gerekse sağlık ile turizm sektöründe ekonomiye yön veren lokomotif şehir olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasında Kayseri’den 13 firmanın yer alıyor olması son derece önemlidir. Bu yükselişte en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu’da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır” dedi.
Başkan Palancıoğlu, Kayseri firmalarının üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri için sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edecektir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.