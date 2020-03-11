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Başkan Palancıoğlu kadınları dinledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Toplumun her kesimine yönelik projeler hazırlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Toplumun her kesimine yönelik projeler hazırlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde hayata geçireceği projeler için vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.
Kadınlarımızın talepleri bizler için önemli
Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini her zaman dinliyor ve değerlendirmeye alıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman kadınlara yönelik çalışmalara gereken destek ve önemi gösteriyoruz. Kurs merkezlerimizde eğitim alan kadın kursiyerlerimizi ziyaret ederek hem kurslardan memnuniyetlerini öğreniyoruz hem de mahallelerin ihtiyaçlarını kendilerinden öğreniyoruz. Toplumsal yaşantımızda en önemli yeri alan kadınlarımızın birçok alanda aktif olmaları ve verimli çalışmalarda bulunmaları için imkânlarımız ölçüsünde katkı vermeye devam edeceğiz. Ailelerin çocukları uzağa gitmesin diye mahallelerine kütüphane projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Duaları ve güzel düşünceleri için hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Yapacağı projeleri kadınlarla paylaşan ve kadınların ihtiyacı olan talepleri kendilerinden öğrenen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslarda eğitim alan kursiyer öğrencileri de ziyaret ederek başarılar diledi.

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