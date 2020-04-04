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Başkan Palancıoğlu: “Korona virüs sürecinden daha güçlü bir Türkiye çıkacak”

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Korona virüsüne karşı ‘Evde Kal Türkiye’ uyarılarına tam anlamı ile uyan ailelerin aslında birçok kazanımlar elde ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu: “Korona virüs sürecinden daha güçlü bir Türkiye çıkacak”

Korona virüsüne karşı ‘Evde Kal Türkiye’ uyarılarına tam anlamı ile uyan ailelerin aslında birçok kazanımlar elde ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu süreç içerisinde sokağa çıkmayarak evre kalan ailelerin, aile olduğunu hissetmeye başladığını, monoton iş ve eğitim hayatından biraz olsun uzaklaşarak ailece kendilerine vakit ayırdıklarını söyledi.
Aile birliğinin, beraber spor yapmanın, oyun oynamanın, yemeklerde aynı sofrada olmanın farkındalığını yaşayan birçok ailenin bu güzelliği hissettiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bazı olaylar insanları ve toplumları olumlu etkiler ve yaşam izleri bırakabilir. Korona virüsü de zorlu bir yaşam içinde olan bireylerin iş hayatı, eğitim, zorunlu iş seyahatleri, eğitim kursları, akşam toplantıları ve birçok nedenlerle aileler her zaman bir araya gelemiyordu. Evlerimizde ailecek gönüllü karantinaya girdik ama bazı güzelliklerinde farkına vardık. Bu süreçte aileler gönüllü evde kalma ile birlikte vakit geçirerek aile olmanın sorumluluğunu, güzelliğini, duygusallığını ve mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.
Bu geçici sürecin önümüzdeki günlerde kalıcı güzelliklere yol açacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayseri Evde Kal Sağlıklı Kal” tavsiyesini yineleyerek, bu süreçten daha güçlü ve daha kazançlı bir Türkiye olarak çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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