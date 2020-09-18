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Başkan Palancıoğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hassasiyetle gideriyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu Cuma günü sabahın erken saatlerinde her zaman olduğu gibi temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimler ile alan çalışması yaparak Gülük mahallesinde inceleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir mahallede yatırım birim müdürleri ile inceleme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Sabah saat 06.00 da ekibimiz ile Gülük, Küçükmustafa ve Tacettinveli Mahallelerin birleştirilmesi ile oluşturulan GÜLÜK mahallesinde yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledik. Bu saatlerde olması işin akışını hızlandırmaktadır. Cuma günü yapılan bu teknik incelemede yapılması gereken temizlik, tamirat, ilaçlama, budama ve bakım gibi işleri tespit edip, Pazartesi günü hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz. Mahallemiz çarşı içerisinde hem ticaret hem de konut alanlarına sahip ve eski bir yerleşim alanı. Bu nedenle ihtiyaçları oldukça fazla ve çeşitlilik arz etmektedir. Biz de hassasiyetle mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Şehir merkezimizin misafir odamız gibi önemli görüyoruz ve bu nedenle ortamı iyileştirmek için gerekenleri yapmaya çalışıyoruz.” dedi
Gülük mahallesinin tarihi ve merkezi konumu itibarı İle gelişime açık bir semt olduğunu ifade Başkan Dr. Palancıoğlu, Cuma günü tespit edilen konular koordineli bir şekilde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

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Kocasinan
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