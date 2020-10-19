Başkan Palancıoğlu, Muhtarlar Gününü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm muhtarların gününü kutladı.

‘Önce insan’ diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum. Melikgazi’mizde 58 muhtarımız var. Tüm muhtarlarımızla uyum içinde 570 bin nüfusa hizmet etmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımıza destekleri ve halk ile aramızda köprü olmalarından dolayı teşekkür ederim. Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür. Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. İnşallah Melikgazi’yi çok daha iyi yerlere taşımak üzere muhtarlarımızla birlik ve uyum içinde çalışacağız. Melikgazi Belediyesi olarak bizler de yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimize ve köylerimize en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Melikgazi’de yapılan yeni projelerle her mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

