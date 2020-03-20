YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu: "Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak işlemlerde yoğunluğun en aza indirilmesi öngörülmüştür"

Başkan Palancıoğlu: "Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak işlemlerde yoğunluğun en aza indirilmesi öngörülmüştür"

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yeni uygulamanın 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yeni uygulamanın 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, otopark yönetmeliğindeki bu değişikliğin belediyelerin yapı ruhsatı müracaatı ve diğer işlemlerinde yoğunluk oluşturacağını bunun ise koronavirüsü tedbirleri kapsamında sakıncalı bir ortama zemin hazırlayacağını söyledi.
Sokağa çıkmama tavsiye kararı, kamuda bireylerin yoğunluğun azaltılması kararı, zorunlu olmadıkça kurum ve kurumlarda işlem yapılmaması gibi alınan birçok karara istinaden Belediye Meclisinin süre uzatımı için ilgili bakanlığına öneri kararı aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Koronavirüsünün yayılmamasına ilişkin birçok ciddi tedbir ve kararlar alınmaktadır. Bu kararlar çerçevesinde Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak işlemlerde yoğunluğun en aza indirilmesi öngörülmüştür. Koronavirüs önlemlerine destek verilmesi için bahse konu yönetmeliğin yürütülmesinde yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başlayacak olan yönetmelik ile uygulamanın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği içerisinde çözülmesi için yetkinin Büyükşehir Belediyelerine verilmesi hususunda öneride bulunmuştur” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na öneri kararının oybirliği ile alındığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması

Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması

Gaziantep’te aranan 86 şahıs yakalandı

Gaziantep’te aranan 86 şahıs yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:51
İkindi
16:16
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.