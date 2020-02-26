Başkan Palancıoğlu Regaip Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada “Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.” dedi.

Mesajında mübarek günlerde toplumsal duyguların daha da arttığına dikkat çeken Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve bütün İslam âleminin Regaip Kandili’ni kutluyor, vatan toprağını korurken şüheda mertebesine ulaşan kahraman silahlı kuvvetleri ve emniyet mensuplarımıza, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

