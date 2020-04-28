Başkan Palancıoğlu, telekonferans ile bakanlığa taleplerini iletti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında tarım ve orman ile alakalı tüm yetkililer ile telekonferans üzerinden yapılan toplantıya katılarak bakanlığa taleplerini iletti.

60’a yakın katılımcının yer aldığı toplantıda Kayseri, tarım, orman ve hayvancılık gibi konular değerlendirildi. Başkan Palancıoğlu, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya taleplerini ileterek şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmalarını taktir ediyorum. Bu güzel toplantı içinde çok teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak Bakanlığımızdan 3 talebimiz var. Birincisi taşkın su kanallarının yapılması için Devlet Su İşleri’nden destek istiyoruz. Melikgazi’mizde 15 kilometreye varan kesik kesik taşkın koruma kanalları var. Yapılaşması bitmiş bölgelerdeki taşkın su kanallarının yapımında desteklerinizi bekliyoruz. İkinci olarak Melikgazi Belediyemiz sulama kooperatifçilerini devraldığı için yüklü bir miktar bir borç belediyemize geçmiş. 2018’de çıkan yasa ile kooperatiflerin borçları silinmiş. Ama biz oraya devraldığımız için borç hala bizim üzerimizde. Sonuçta sulama kooperatifinin yükünü kaldırmak için belediyemiz bir yükü devralmış. Bu konuda bir ilerleme kat edemedik. Borcun silinmesiyle ilgili bir işlem yapılmasını talep ediyoruz. Bir diğer konu ise ağaçlandırılacak alanlarda ağaçlandırma bandı istiyoruz.”

