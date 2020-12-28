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Başkan Palancıoğlu: “Toplumda birlik, beraberlik ve sosyal dengenin sağlanması önemli”

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.12.2020 15:25 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu: “Toplumda birlik, beraberlik ve sosyal dengenin sağlanması önemli”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyacı olan ve mağdur olanlara verilmek üzere ihale ile ekmek satın alındığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, yaşlı ile geliri olmayanlar ve geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşların aç kalmamaları için ihale ile ekmek alarak dağıtımının yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyelerin kuruluş amaçlarından biri de sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliğin ve huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasalarla yetki verilmiştir. Bu amaçla her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ekmek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2021 yılı içerisinde 2 milyon 500 bin ekmek alımı için ihale yapıldı. Ekmeklerin 13 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, ekmek dağıtımında yaz aylarında daha az aileye ekmek yardımında bulunduklarını kış aylarında ise bu sayının arttığını sözlerine ekledi.

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