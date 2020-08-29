Başkan Palancıoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 1922 tarihinin vazgeçilmez vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet’in temellerinin 30 Ağustos’ta elde edilen büyük zaferle atıldığını söyledi.

Bu büyük zafer ile Türk milletinin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugünde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalışıyor, belirlenmiş olan 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı münasebeti ile şu açıklamalarda bulundu:

"Ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 98’incı yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

