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Başkan Palancıoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Babalar Günü münasebetiyle bir açıklama yaparak, Babalar Günü’nü kutladı. Başkan Dr. Palancıoğlu, tüm vatandaşları Babalar Günü’ne özel düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri”ne davet etti.
“Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasını Babalar Günü olarak kutluyoruz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi; "Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Bu günler aslında tek bir güne has bir gün değil. Babalarımız büyüklerimiz her zaman değerlidir. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımızı bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Başımızın tacı anne babalarımızı sadece yılın belirli günleri değil her günü hatırlamalı ve saymalıyız. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Ailesinin daha mutlu, daha rahat yaşaması için gece gündüz çalışan, bütün fedakâr babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Belediye olarak bu kapsamda Babalar Günü’ne özel etkinlik düzenledik. Arabalı Sinema günlerinde bu hafta ‘Şampiyon’ filmimizi gösterime sunacağız. 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 21.00’de İldem Kaysermall AVM otoparkında gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm sinema severleri bekleriz.”

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