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Başkan Palancıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şunlara yer verdi:
“Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelirken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi huzurunu ve Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günde tüm insanlığın yaşadığı virüs ve hastalık sıkıntılarının son bulması için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayır ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

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