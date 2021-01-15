YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu’ndan milletvekillerine brifing

Başkan Palancıoğlu’ndan milletvekillerine brifing

15.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, 2020 yılında ilçede yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.
Görsel sunum eşliğinde milletvekillerine 2020 yılında yapılan hizmetleri anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Milletvekilimiz Hülya Nergis Hanım ve ardından İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş belediyemize nezaket ziyaretinde bulundu. Hülya Atçı Nergis hanımefendiye ve Sayın Dursun Ataş’a 2020 yılı hizmetlerimizi görsel sunum eşliğinde anlatma ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. 2020 yılında okuldan camiye, sağlık merkezlerinden, sosyal tesislere kadar birçok yatırım hayata geçti. Pandemi yılı olmasına rağmen rekorlarla dolu bir yıl oldu. 1 yılda 170 kilometre asfalt serdik, 70 bin adet 15 ila 50 yaş arası ağaçlar diktik. Parklar anlamında dolu dolu bir yıl oldu. 100 parkımızı tüm mahallelerimize yaparak, en çok da çocukları sevindirdik. Melikgazi olarak toplumda her kesime yönelik projeler üretiyor, hizmetlerimizi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapıyoruz. İlçemizi daha iyi yerlere getirmek, vatandaşlarımızı huzuru ve konforu için hizmet ve yatırımlarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Ben nazik ziyaretleri için Sayın Milletvekillerimize teşekkür ederim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kayserispor’da 6 eksik var

Kayserispor’da 6 eksik var

Melikgazi Belediyespor transfer yaptı

Melikgazi Belediyespor transfer yaptı

Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"

Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"

Gülsoy ailesinin acı günü

Gülsoy ailesinin acı günü

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.