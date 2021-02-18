Başkan Palancıoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 2020 yılı hizmet sunumu

2020 yılında Melikgazi’de yapılan hizmet ve yatırımları tüm siyasi partilere anlatmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Saadet Partisi İl ve Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Melikgazi Belediyesi’nde düzenlenen programa Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Av. Baki Coşkun ve yönetimi, Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı. "2020 yılında ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için tüm ekibimle gece gündüz çalıştık, güzel işler ortaya çıkardık.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;

"Melikgazi’miz için durmak yok. Tüm mesai arkadaşlarım ile özveri ile çalıştık hizmet ve yatırım dolu bir yılı geride bıraktık. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ile sosyal ihtiyaçların karşılandığı bir yıl oldu. Pandemi dönemi olmasına rağmen dolu dolu bir hizmet yılı geçirdik. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Birçok alanda rekor kırdık. Mesai arkadaşlarımızla yoğun çalışarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Ben emeği ve gayretli çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rekor çalışma ve hizmetlerimiz 2021 yılında da devam edecek.”

