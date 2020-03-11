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Başkan Pekmezci, “Afet Riski Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 11.03.2020 08:05 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlenen "Afet Riskini Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı.Başkan Hükmü Pekmezci, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ile beraber Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen “Afet Riski Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı.

Başkan Pekmezci, “Afet Riski Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlenen "Afet Riskini Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı.
Başkan Hükmü Pekmezci, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ile beraber Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen “Afet Riski Azaltma ve Deprem” toplantısına katıldı. Açılış konuşmalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın yaptığı toplantıda, JICA Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa afet riski azaltmada Japonya tecrübesini katılımcılarla paylaştı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun moderatörlük yaptığı etkinlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta birer sunum yaptı.
TBB hizmet binasındaki programın “Kentsel Dönüşüm” başlıklı son oturumunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Prof. Dr. Alper İlki de sunumla görüşlerini aktardı.

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