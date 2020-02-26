YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

BAYBURT HABERLERİ  | 26.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerinden brifing aldı.

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile olağan değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında ilgili birim amirlerinden brifing aldı. Başkan Hükmü Pekmezci, birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında da talimat verdi.
Belediyelerin bir aile gibi olduğunu dile getiren Başkan Pekmezci, hizmet anlayışının da bu minvalde olması ve bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Pekmezci, “Halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi.
Yeni iş sezonun başlamasıyla çalışmaların hızlı bir şekilde start alması gerektiğini, devam eden projelerin tamamlanmasını ve yeni projeler için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini söyleyen Başkan Pekmezci, yeni çalışma sezonunda ağaçlandırma faaliyetlerine de ağırlık verileceğini bildirdi.
Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin fikir ve önerilerini de not alarak istişare eden Başkan Pekmezci, toplantı sonunda geçen hafta Bayburt’un işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla dört gün boyunca yapılan etkinliklerde emeği geçen personele ayrıca teşekkür etti.
Başkan Pekmezci, “Bayburt’umuzun düşman istilasından kurtuluşunun 102. yılını kutladık. Bu kutlamalar önümüzdeki yıllar daha farklı boyutlarda olabilir. Bizden sonra gelecek olan nesiller devam ettirmesi lazım. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyada dün çektiklerimizi en azından gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu vatan, bu topraklar kolay kolay kazanılan yerler değil. Can verenlerin, kan verenlerin ortaya koydukları bir tablonun sonucudur bugün vatan tuttuğumuz bu yerler. Onun için kurtuluş törenlerinde emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak bize düşen görevi en iyi şekilde yaptık. Bunu Dede Korkut Şölenlerinde de yaptık, 21 Şubat’ta da yaptık. Daha da güzel bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Pekmezci birim amirleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor! Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor!
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer’de kampa girdi

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer’de kampa girdi

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Bayburt Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:37
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Bayburt Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Bayburt’ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt’ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.