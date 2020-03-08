YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Başkan Pekmezci, itfaiye personelini ziyaret etti

Başkan Pekmezci, itfaiye personelini ziyaret etti

BAYBURT HABERLERİ  | 08.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.Başkan Hükmü Pekmezci, ziyaretleri kapsamında itfaiye personelleri ile bir araya geldi.

Başkan Pekmezci, itfaiye personelini ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.
Başkan Hükmü Pekmezci, ziyaretleri kapsamında itfaiye personelleri ile bir araya geldi. Personellerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Pekmezci, yangın ve kazalara anında müdahale eden ekipleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İtfaiyecilik mesleğinin son derece hassas olduğunu ifade eden Başkan Hükmü Pekmezci, “Çalışma koşulları ve şartları itibari ile son derece hassas, önemli bir alanda çalışıyorsunuz. İtfaiye dairemizdeki personelimizin seçilmiş personeller olduğunun farkında olması lazım. Profesyonel bir alanda çalışıyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bunun farkında olmanızı isterim. Hayat kurtarıyorsunuz. İnsanların canı, malı sizlere emanet" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Nesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendilerNesli tükenmek üzere... Böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Bayburt Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:35
İkindi
15:49
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu Avrupa Birliği projesi toplantısı yapıldı

Bayburt Üniversitesinin paydaşı olduğu Avrupa Birliği projesi toplantısı yapıldı

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun’a ziyaret

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.