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Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

BAYBURT HABERLERİ  | 13.02.2020 07:55 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yoğun kar yağışının şehirde etkisini göstermesiyle birlikte Bayburt Belediyesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Şehir merkezinde akşam saatlerinde kar yağışının devam etmesi ile beraber Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bayburt’ta yoğun kar yağışının şehirde etkisini göstermesiyle birlikte Bayburt Belediyesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şehir merkezinde akşam saatlerinde kar yağışının devam etmesi ile beraber Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle ve vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Pekmezci, “Elimize ulaşan Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda birimlerimizi bilgilendirerek karla mücadele ekiplerimizi araç ve gereçleriyle hazır hale getirdik. Şehrimizde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için hazır bir şekilde beklemeye başladık. Kar yağışının etkisi göstermeye başlamasının ardından sahaya çıkan ekiplerimiz çalışmalarını yaklaşık 24 saattir devam ettiriyorlar. Çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimizle beraber bir bütün şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehir merkezimizde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla her hangi bir kapalı yol ağımız bulunmamaktadır. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına ekiplerimiz tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecekler. Sahadaki çalışmalarımızı takip ederek vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz. Kar berekettir diyoruz. Kar keyfini ara ara yaşayan vatandaşlarımıza da rastlıyoruz. Çalışmalarımız sizler için, mevlam kazasız belasız bir kış mevsimi geçirmemizi nasip etsin temennisinde bulunuyorum. "diye konuştu.
Başkan Pekmezci’ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker’de eşlik etti.

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