YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı

Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı

BAYBURT HABERLERİ  | 03.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, özel öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları yöneticisi Serhat Kılıç, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.

Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, özel öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.
Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları yöneticisi Serhat Kılıç, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.

Başkan Pekmezci özel öğrencileri ağırladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:14
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:25

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.