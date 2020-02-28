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Başkan Pekmezci’den başsağlığı mesajı

BAYBURT HABERLERİ  | 28.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.Mesajında bu hain saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını söyleyen Başkan Pekmezci şunları ifade etti:“Suriye’nin İdlib kenti kırsalında eli kanlı Esed rejimi güçlerince kahraman Mehmetçiğimize düzenlenen hain hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olmuş 32 askerimiz ise yaralanmıştır.

Başkan Pekmezci’den başsağlığı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajında bu hain saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını söyleyen Başkan Pekmezci şunları ifade etti:
“Suriye’nin İdlib kenti kırsalında eli kanlı Esed rejimi güçlerince kahraman Mehmetçiğimize düzenlenen hain hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olmuş 32 askerimiz ise yaralanmıştır. Bizi derinden üzen bu menfur olayın kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacağından en ufak bir şüphemiz yoktur.
Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve büyük Türk Milleti’ne başsağlığı diliyorum. Yaralanan askerlerimize ise yüce Rabbimizden acil şifalar vermesini temenni ediyorum.”

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