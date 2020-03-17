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Başkan Pekyatırmacı: “Çanakkale ruhu hiçbir zaman kaybolmamıştır”

KONYA HABERLERİ  | 17.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale ruhunun hiçbir zaman kaybolmadığını söyledi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105.

Başkan Pekyatırmacı: “Çanakkale ruhu hiçbir zaman kaybolmamıştır”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale ruhunun hiçbir zaman kaybolmadığını söyledi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı yayımladığı mesajda, “Çanakkale ruhu hiçbir zaman kaybolmamıştır. Çanakkale Zaferi şehadetleriyle destan yazan ecdadımızın tarihe düştüğü bir nottur ve bu ruh bizim milletimiz var oldukça devam edecektir. Bizim ecdadımız Çanakkale’de 105 yıl önce 7 düvele karşı onların teknik üstünlükte silahlarına karşı iman gücüyle o mücadeleyi kazandı ve cumhuriyetimizin kuruluşunun mayası orada oluştu. Bu zaferle birlikte kurtuluş mücadelemizi en güzel şekilde sonuçlandırdık. Bu Anadolu yurdu Türk yurdu olarak yaşamaya devam ediyor ve öyle de devam edecek. Bizi hiçbir güç buradan çıkaramayacak. 15 Temmuz’da da bu ruhun hala canlı olduğunu gördük ve son olarak da Bahar Kalkanı Harekatında bunu tekrar yaşadık . Bizim bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize kast edenler karşılarında her zaman bu Çanakkale ruhunu bulacaklar ve hiçbir zaman onlara geçit vermeyeceğiz. Biz, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bunu her zaman gösterdik. Vatanımızın bekası için bugüne kadar gözünü kırpmadan canından vazgeçen tüm ecdadımızı ve Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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