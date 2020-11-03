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Başkan Pekyatırmacı: “Kalbimiz İzmirli vatandaşlarımızla birlikte atıyor”

KONYA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kasım ayı meclis toplantısında İzmir depremi için geçmiş olsun dileklerini ileterek depremzedelerin yanlarında olduklarını ifade etti.Selçuklu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kasım ayı meclis toplantısında İzmir depremi için geçmiş olsun dileklerini ileterek depremzedelerin yanlarında olduklarını ifade etti.
Selçuklu Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılışını yapan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay Selçuklu Şubesi ile birlikte İzmir için yardım tırı gönderdiklerini ve İzmir’deki depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını ifade etti. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen Kasım ayı olağan meclis toplantısında Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu.

“Devletimiz tüm imkanlarıyla orada”
Meclisin açılışını yapan Ahmet Pekyatırmacı, İzmir’deki deprem nedeniyle tüm Türkiye gibi Selçuklu Belediyesi’nin de oradaki vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, “İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem nedeniyle evlerini kaybeden, evleri zarar gören vatandaşlarımıza tüm meclisimiz adına geçmiş olsun diyor, kolaylıklar diliyorum. Büyük bir acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Deprem afetine her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzmir’de 6.6 şiddetinde sarsıcı bir depremle karşı karşıya kalındı. Bunun neticesinde de yıkılan, ağır hasar gören binalarla ilgili devletimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Devletimiz bütün imkanlarıyla İzmir’de yaraların sarılması için orada. İnşallah yaralar kısa zamanda sarılır. Biz Selçuklu Belediyesi olarak da 1 Kasım Pazar günü depremde zarar gören vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlaması adına Selçuklu Kızılay ile birlikte oradan gelen talepler doğrultusunda bir tır malzemeyi İzmir’e gönderdik. Yine ihtiyaç olması halinde her zaman yardıma, desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha buradan bildirmek istiyoruz” dedi.
Meclis toplantısının ardından Pekyatırmacı ve beraberindeki meclis üyeleri Kızılay Haftası sebebiyle Selçuklu Belediyesi hizmet binası önünde kurulan Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hilal-i Ahmer temasında hazırlanan Kızılay kan bağış alanı ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.

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