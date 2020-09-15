Başkan Pekyatırmacı: "Kızılay’a yapılan saldırı cezasız kalmayacaktır"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kızılay Mobil Kan Merkezini ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, Suriye’de Kızılay’a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kızılay Selçuklu Şubesinin mobil kan alma aracını ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı kan veren vatandaşlara teşekkür ederek yetkililerden kan bağışları ile ilgili de bilgi aldı.

“Kızılay’a yapılan alçakça saldırı cezasız kalmayacaktır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay’ın her zaman nerede ihtiyaç olursa yardıma koşmaya hazır olduğunu ifade ederek, Suriye’de Kızılay’a yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Pekyatırmacı, “Kızılay kurulduğu günden bu yana nerede kendisine ihtiyaç duyulsa anında organize olarak varlığını hissettiren bir kuruluşumuzdur. Özellikle son dönemde pandemi ve sıcakların artması sebebiyle kan ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere burada mobil kan merkezinde kan depolayan Kızılay’ı ziyaret etmekten keyif aldık vatandaşlarımızın ilgisi de bizleri sevindirdi. Suriye’nin kuzeyinde sırf oradaki mazlumların yanında olmak amacıyla orada olan Kızılay’a ateş açan ve bir personelimizi şehit eden alçakları kınıyorum. Saldırı sonrasında şehit olan Kızılay çalışanına Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyor yaralanan personellere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güvenlik güçlerimizin saldırganları tez zamanda bulacağından kuşkumuz yok. bu tarz saldırılar ülkemizi ve Kızılay’ı faaliyetlerinden asla caydıramaz” şeklinde konuştu.

Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı kan veren vatandaşlarla sohbet ederek bağışları sebebiyle teşekkür etti.

