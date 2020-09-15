YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Pekyatırmacı: "Kızılay’a yapılan saldırı cezasız kalmayacaktır"

Başkan Pekyatırmacı: "Kızılay’a yapılan saldırı cezasız kalmayacaktır"

KONYA HABERLERİ  | 15.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kızılay Mobil Kan Merkezini ziyaret etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Kızılay’a yapılan saldırı cezasız kalmayacaktır"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kızılay Mobil Kan Merkezini ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, Suriye’de Kızılay’a düzenlenen saldırıyı kınadı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kızılay Selçuklu Şubesinin mobil kan alma aracını ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı kan veren vatandaşlara teşekkür ederek yetkililerden kan bağışları ile ilgili de bilgi aldı.

“Kızılay’a yapılan alçakça saldırı cezasız kalmayacaktır”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay’ın her zaman nerede ihtiyaç olursa yardıma koşmaya hazır olduğunu ifade ederek, Suriye’de Kızılay’a yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Pekyatırmacı, “Kızılay kurulduğu günden bu yana nerede kendisine ihtiyaç duyulsa anında organize olarak varlığını hissettiren bir kuruluşumuzdur. Özellikle son dönemde pandemi ve sıcakların artması sebebiyle kan ihtiyacı da artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere burada mobil kan merkezinde kan depolayan Kızılay’ı ziyaret etmekten keyif aldık vatandaşlarımızın ilgisi de bizleri sevindirdi. Suriye’nin kuzeyinde sırf oradaki mazlumların yanında olmak amacıyla orada olan Kızılay’a ateş açan ve bir personelimizi şehit eden alçakları kınıyorum. Saldırı sonrasında şehit olan Kızılay çalışanına Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyor yaralanan personellere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güvenlik güçlerimizin saldırganları tez zamanda bulacağından kuşkumuz yok. bu tarz saldırılar ülkemizi ve Kızılay’ı faaliyetlerinden asla caydıramaz” şeklinde konuştu.
Başkan Pekyatırmacı ve Kaymakam Yamlı kan veren vatandaşlarla sohbet ederek bağışları sebebiyle teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:25
Öğle
12:50
İkindi
16:21
Akşam
19:06
Yatsı
20:22

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Canan Eczanesi
Karatay
Karatay Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Dergah Eczanesi
Selcuklu
Ferdane Eczanesi
Selcuklu
Melike Eczanesi
Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.