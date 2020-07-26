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Başkan Pekyatırmacı kurban pazarı esnafıyla bir araya geldi

KONYA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık Mahallesinde kurulan kurban satış alanında incelemelerde bulunarak, esnaflarla sohbet etti.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık Mahallesinde 200 bin metrekare alanda bulunan kurban satış pazarında incelemelerde bulundu.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık Mahallesinde kurulan kurban satış alanında incelemelerde bulunarak, esnaflarla sohbet etti.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık Mahallesinde 200 bin metrekare alanda bulunan kurban satış pazarında incelemelerde bulundu. Pazar yerinde kurbanlık satışı yapan besicilerle bir süre sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, pazarın mevcut durumu ile ilgili de bilgiler aldı. Kurban kesimi yapılacak alanda da incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde kurbanlık kesilecek yerleri de belirledi. Kurbanlık pazar yerinde kesim için ayrılan bölümlerin yanı sıra vatandaşlar kurbanlarını Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, Aliye İzzet Begoviç Caddesi Kurban Alanı, Binkonut Semt pazarı, Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar Yeri, Kosova Semt pazarı, Seyit Çavuş Pazar Yeri, Sakarya Semt Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Özalkent semt pazarı, kılınçarslan semt pazarı, Yazır Semt Pazarlarında kesebilecek. Belirlenen yerlerin dışında kesime ise izin verilmeyecek.

“Hemşehrilerimizin kurallara uyarak alışveriş yapması memnun edici”
Kurban kesimi noktasında vatandaşı kurallara uymaları için uyarılarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımızın ve besicilerimizin sosyal mesafe kurallarına uymaları yapılan uyarıları dikkate almaları hemşehrilerimizin bilinçli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Biz de belediye olarak gerekli önlemleri aldık. Ekiplerimiz hem kurban pazarımızı hem de esnaf ve vatandaşların kullanacağı ortak alanları sürekli dezenfekte ediyor, hijyen ve temizlik çalışmalarımız bayram boyunca devam edecek. İnşallah Kurban Bayramında da hemşehrilerimizin gereken önemi göstererek, kurallara uyarak kurbanlarını kesmelerini istirham ediyorum. Belediye olarak belirlediğimiz kesim yerlerinin dışına hemşehrilerimizin çıkmamaları onların sağlığı açısından önem arz ediyor. Biz de kesim esnasında belediye olarak kontrollerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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