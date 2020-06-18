YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, ilçede bulunan 6 dış mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, korona virüs sürecinde uygulanan “Kontrollü Sosyal Hayat”ın başlamasıyla mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 8 mahallede ziyaretlerde bulunan Başkan Pekyatırmacı bu hafta ise Küçükmuhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulumuhsine mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet göstererek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
İlgiyle karşılanan Başkan Pekyatırmacı, “Küçükmuhsine, Başarakavak, Tepekent, Selahattin, Akpınar ve Ulumuhsine mahallelerimizde hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek planlama da olan çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bizler maskelerimizi takarak, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin de bu konuda yüksek hassasiyetle kurallara riayet etmesini istiyoruz. Unutmamalıyız ki tedbirlere uyarak virüse karşı mücadelemizi sürdürebiliriz. Bu ziyaretlerde ilgi ve hoş sohbetlerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Selçuklu Belediye başkan yardımcıları eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerine devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Konya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:21
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Karaaslan Pelit Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Bardakcı Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Mine Eczanesi
Selcuklu
Uluçınar Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı

Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.