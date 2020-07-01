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Başkan Pekyatırmacı taşra mahalle ziyaretlerini bitirdi

KONYA HABERLERİ  | 01.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı taşra mahalle ziyaretlerinde Sarayköy, Sulutas ve Tatköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahallelerine yönelik ziyaretlerini Sarayköy, Sulutas ve Tatköy mahalleleri ile sonlandırdı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı taşra mahalle ziyaretlerinde Sarayköy, Sulutas ve Tatköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahallelerine yönelik ziyaretlerini Sarayköy, Sulutas ve Tatköy mahalleleri ile sonlandırdı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet göstererek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Selçuklu Belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile uzun sohbetler yapan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bir süredir taşra mahallelerimize yönelik sürdürdüğümüz ziyaretleri bugün itibariyle bitirdik. Bu süreçte hemşehrilerimizle birlikte istişareler yaparak daha iyi hizmet götürebilmek adına çalışmalar yaptık. Ben hemşehrilerimizle bir araya geldiğim için mutlu oldum, inşallah taleplerini kısa sürede yerine getirebilmek için çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

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