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Başkan Pekyatırmacı’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye eser takdimi

KONYA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Malazgirt Zaferi Kutlamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Selçuklu Çini Atölyesinde yapılan, Peygamber Efendimizin ve Dört Halifenin isimlerinin yazılı olduğu eseri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de Selçuklu Miğferi’ni takdim etti.Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949.

Başkan Pekyatırmacı’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye eser takdimi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Malazgirt Zaferi Kutlamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Selçuklu Çini Atölyesinde yapılan, Peygamber Efendimizin ve Dört Halifenin isimlerinin yazılı olduğu eseri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de Selçuklu Miğferi’ni takdim etti.
Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Ahlat Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalayarak kadim medeniyet köprüsünü sağlamlaştıran Selçuklu Belediyesi Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünde açtığı sergiyle Selçuklu medeniyetinin izlerini yeniden yansıttı. Etkinliklerin ardından Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Selçuklu Çini Atölyesinde yapılan, üzerinde kufi yazı tekniğiyle Peygamber Efendimizin ve Dört Halifemizin isminin yazılı olduğu eseri takdim etti. Bir diğer eser olan Selçuklu Miğferi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi. Ayrıca Külliye’de sergilenmek üzere Selçuklu Belediyesi’nin 25 eseri de Cumhurbaşkanlığı’na teslim edildi.

“Malazgirt Zaferi kutlamalarında Selçuklu’yu başarıyla temsil ettik”
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “1071 Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümünde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte Ahlat’dayız. 24 Ağustos tarihinden bu yana programlara eşlik ettik. İlk başta Ahlat’da bulunan oba alanında çadırımızı kurduk ve orada misafirlerimizi ağırladık. Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferinden önce otağını kurduğu yerde biz de misafirlerimizi ağırlama fırsatımız oldu. Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanımız oba alanını ziyaret etti ve onun ziyaretiyle birlikte bu alandaki eserleri bütün ziyaretçilere ve misafirlere sergileme imkanı bulduk” dedi.
Selçuklu Belediyesi olarak geçen ay Ahlat Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisini başlattıklarını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, ”Bu kapsamda bir protokol imzaladık. Bu sene de belediye olarak çok güçlü bir şekilde burada 1071 Malazgirt Zaferinin törenlerine katılma imkanımız oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine aynı şekilde Selçuklu Belediyesi olarak burada olmayı planlıyoruz. Ahlat’ta çok güzel bir eser meydana getirildi, yapımı tamamlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildi. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak burada külliye içerisinde kalıcı bir sergi oluşturduk. Selçuklu dönemini yansıtan çini ve seramik eserlerden meydana gelen 25 parçalık bir kalıcı sergiyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne takdim ettik. Külliye var olduğu sürece bizim eserlerimiz de burada sergilenmeye devam edecek. Bu külliye çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğünü, kudretini gösteren güzel bir eser oldu. Ben bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda açılıştan sonra buradaki kalıcı sergimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza, Eşrefoğlu Camisinin mihrabından modellenen bir seramik rölyefi de takdim etme imkanımız oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de Sultan Alparslan’ın miğferinden modellenen bir çini eseri takdim ettik. 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanımızla birlikte katılarak bu coşkuya ortak olduk” şeklinde konuştu.
Başkan Ahmet Pekyatırmacı sözlerini, oba alanında kurulan çadırlardaki hazırlıklarda bütün faaliyetlerde emeği geçen tüm çalışanlara, Okçular Vakfı’na, Ahlat Belediye Başkanlığı’na, Ahlat Kaymakamlığı’na teşekkür ederek noktaladı.

Başkan Pekyatırmacı’dan Erdoğan ve Bahçeli’ye eser takdimi

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