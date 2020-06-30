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Başkan Posbıyık Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.06.2020 19:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Bağımsızlığın simgesi olan Kabotaj Kanunu, Türk Denizciliği için ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden, balıkçılığa kadar çok geniş yelpazede büyük önem taşıdığını ifade eden Kdz.

Başkan Posbıyık Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bağımsızlığın simgesi olan Kabotaj Kanunu, Türk Denizciliği için ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden, balıkçılığa kadar çok geniş yelpazede büyük önem taşıdığını ifade eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye’nin kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Türk ulusunun denizde de büyük bir zafer kazanmasının 94’üncü yılını kutlamanın bir kez daha mutluluğunu yaşamaktayız.
Bağımsızlığın simgesi olan Kabotaj Kanunu, Türk Denizciliği için ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden, balıkçılığa kadar çok geniş yelpazede büyük önem taşımaktadır.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Topraklarının üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözünün ve mavi vatan kavramının önemi bugünkü uluslar arası dengeler içinde çok daha iyi anlaşılmaktadır.
Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl kutlama törenleri geçen yıllara göre çok daha sınırlı gerçekleştirilebilecek. Geleneksel yağlı direk yarışları yapılamayacak. Salgın koşulları geçtikten sonra bu kutlamaları çok daha coşkuyla ve geniş katılımla, hak ettiği gibi yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm deniz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle anıyorum.”

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