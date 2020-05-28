Başkan Posbıyık eleştirilere yanıt verdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Türkiye Belediyeler Birliği’ne yaptığı “Yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacının karşılanması için devreye girin” çağrısı ardından basında yer alan eleştirilere yönelik basın açıklaması yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Belediye Başkanı Halil Posbıyık korona virüsle mücadele sürecinde yaptığı çeşitli açıklamalarda bu yıl belediyenin gündeminde festivalin bulunmadığını açıkça ifade etmiş, son olarak Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen program öncesinde haber ajanslarına yaptığı açıklamada bunu “Önceliğimiz Ereğli halkının sağlığıdır. Bu ortamda festival gündemimizde değil. Herhangi bir çalışmamız yok” sözleriyle bir kez daha vurgulamıştır.

Karadeniz Ereğli Belediyesi bu yıl bir festival hazırlığı içinde değildir. Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde önceliğini salgınla mücadeleye vermiş, halkın sağlığını esas almıştır. Evde kimsenin aç kalmaması için seferber olmuştur.”

