Başkan Posbıyık, Erdemir’in 55’inci yılını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’in kuruluşunun 55’inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Posbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“11 Mayıs 1960 yılında şehrimizde kurulan, Ereğli halkının da alın teriyle, Türkiye’nin sanayi ve ekonomisinin gelişmesinde önemli yeri olan Erdemir, şirin bir balıkçı kasabasının tarihinde, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında büyük değişimlere yol açmıştır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (ERDEMİR) 55’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”

