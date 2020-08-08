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Başkan Posbıyık, Halk Kafe’deki çalışmaları denetledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski su ürünleri bölgesinde halka ucuz ve kaliteli hizmet verecek şekilde modern tarzda yapılan Halk Kafe’de sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski su ürünleri bölgesinde halka ucuz ve kaliteli hizmet verecek şekilde modern tarzda yapılan Halk Kafe’de sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin eski su ürünleri bölgesinde modern tarzda, ucuz ve kaliteli hizmet verecek şekilde inşa ettiği Halk Kafe’ de çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, güne kafe çalışmalarını yerinde denetleyerek başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ve ilgili müteahhitten bilgi alan Başkan Posbıyık, devam eden çalışmaların Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması talimatını verdi.
Belediyenin işleteceği Halk Kafe’de çay 1 liradan satılacak. Yaz, kış halka hizmet verecek şekilde projelendirilen kafe, ucuzluğu, kaliteli hizmeti ve modern tarzıyla diğer kafelere de örnek olacak.

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