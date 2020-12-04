Başkan Posbıyık Madenciler Günü’nü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 4 Aralık Madenciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Madencileri sevgi ile kucakladığını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, madencilerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Posbıyık mesajında Orhan Veli’nin kömür şiirini paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: “Bu şehrin ve bölgenin kaderini değiştiren, zor koşullarda, yaşamın kıyısında ekmek parası ve ülkesi için çalışan, özverili, koca yürekli madenci kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Daha güvenli ve insanca çalışma koşulları için verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olacağım. Ne zordur madenci ailesi olmak! Madencilerin yakınlarına selamlarımı gönderiyorum. Maden şehitlerini rahmetle yad ediyorum."

