YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 23:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, arabasıyla mahallelerde dolaşarak, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, arabasıyla mahallelerde dolaşarak, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Posbıyık akşam saat 21.00’de de mahalle arasında vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ereğli’de de korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerde kutlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık gün içinde, müzik aracıyla birlikte mahalleleri, sokak sokak dolaştı ve Ereğlililerin bayramını kutladı. Posbıyık saat 21.00’de yine sokaklardaydı; İstiklal Marşını halkla birlikte söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, canlı müzik aracı ile birlikte marşlar eşliğinde mahalleri gezerek vatandaşların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Posbıyık aynı zamanda Ramazan ayının başlaması nedeniyle bereket, dayanışma mesajları verdi.
Posbıyık, daha sonra saat 21.00’de yine mahallelerdeydi. Bayraklarıyla beraber balkonlara çıkan vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını söyleyen Başkan Posbıyık şöyle seslendi: “Ereğli ile bir kez daha gurur duydum. Bütün pencerelerde balkonlarda halkımız, ellerinde bayraklarla Marşımızı söyledi. Muhteşem bir görüntü vardı. Ellerimizde bayraklar, telefonlar, ışıkları yakıp söndürdük. Gerçekten muhteşem oldu. Ereğli halkına şükranlarımı sunuyorum. Onlarla bir kez daha gurur duydum. Tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Aynı zamanda Hayırlı Ramazanlar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:54
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Elif Ata Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.