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Başkan Posbıyık yeni şehir mezarlığını inceledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belen Mahallesi’nde yapılan Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belen Mahallesi’nde yapılan Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, bir yandan korona virüs salgınıyla mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürürken diğer taraftan şantiye hizmetlerine de devam ediyor. Başkan Halil Posbıyık, Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi. Belen Yenimahalle’de yapımı devam eden 82 bin 500 metrekare alan içindeki çalışmaları inceleyen Başkan Posbıyık, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürlerinden son durumla ilgili bilgi aldı.
Karadeniz’in en büyüğü olacak
Şehit Mezarlığı için Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin aldıklarını ve projede yer alan camiyi yaptırmak isteyen hayırseverlerin kendileriyle irtibata geçmelerini söyleyen Başkan Posbıyık şu açıklamalarda bulundu:“Korona virüs çalışmalarımız hızla devam ederken şantiyelerimiz de çalışıyor. Şu anda bazı bölgelerde su depoları yapılıyor. Bazı bölgelerde istinat duvarlarına devam ediliyor. Yeni şehir mezarlığı alanındayız. 15 sene evvel, ileride bir mezarlığın lazım olacağını öngörmüştük ve bu bölgeyi satın almıştık. 82 bin 500 metrekare bir alan burası. Hemen bunun üzerinde yoldan sonra da 20 dönüm Belen Mezarlığı var. İkisi birlikte 100 dönüm bir mezarlık alanı... Tepe noktasında bir de Şehit Mezarlığımız olacak. Tören alanı olacak. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Şehitlik için ölçütleri aldık. Şehit hiç olmasın kimse ölmesin ama Ereğli’nin bir eksikliği de şehit mezarlığı. Bunu gidermek istiyoruz. Burada bir cami projemiz var. Camiyi de şimdiden yaptırabiliriz. Eğer annesine, babasına hayır yaptırmak isteyen müteşebbis varsa onlara burada cami yaptırabiliriz. Annesinin, babasının ismini koyabiliriz. Hemen onun yanında bir Aşevimiz olacak. Morg olacak, hocaların evleri var, dua okuma yerleri olacak. Bir külliye şeklinde düşünüyoruz. Bütün müştemilatlar olacak içerisinde. Ereğli’mize şimdiden hayırlı olsun.”

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