Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, hizmet kalitesinin attırılması, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Merhem Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un yerine tüm belediye meclisi üyelerinin oyu ile 22 Ekim tarihinde Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile meclis salonunda toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan, devem eden projeler, 2021 yılı ve sonrası için yapılacak projeler, vatandaşların talepleri konusunda birim müdürlerinin görüş ve önerilerini aldı.

Başkan Ramazan, “Belediyemizin birim müdürleri bir araya gelerek yapılan hizmetler, yeni projeler ve vatandaşlarımızın istek ve önerilerini konuştuk, değerlendirdik. Tüm ekiplerimize güveniyorum. Biz bir ve beraberiz. İnşallah hayatını kaybeden Mehmet Abdi Bulut Başkanımızın bizlere bıraktığı projeleri bitirip Kilis halkının hizmetine sunacağız” dedi.



