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Başkan Ramazan Gaziantep’te temaslarda bulundu

15.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Başkan Ramazan Gaziantep’te temaslarda bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziantep’te bir dizi temaslarda bulundu.Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte ilk önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’a ziyarette bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziantep’te bir dizi temaslarda bulundu.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte ilk önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’a ziyarette bulundu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile bir araya gelerek 2020 yılının değerlendirmesini ve 2021 yılı için yapılacak hizmetleri ve projeleri değerlendirildi. UNDP Bölge sorumlusu Hamit Doğan ve Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Bülent Şişman ile görüşmeden sonra Yavuz Sultan Selim mahallesinde yapımı devam eden Taziye Evinin yapımını üstlenen Hayırsever İş adamı Hacı Mustafa Çelik ile bir araya gelen Başkan Ramazan, temaslarını tamamlayarak Kilis’e döndü.

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